Экономика

Газета.RuГазета.RuСамый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.
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Состояние богатейшего человека мира выросло на $8 млрд в худший день для рынков в 2020 году

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Владелец Amazon разбогател на $13 млрд за несколько минут

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Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

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Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

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Самый богатый человек в мире за 15 минут увеличил состояние на 13 миллиардов долларов

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Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ruвчера в 03:14
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Боатенг стал игроком «Бешикташа»

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На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
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Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
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Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru вчера в 17:01
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Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Газета.Ru 02:51
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
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Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

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Илунга Макабу из ДР Конго стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
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Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

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В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

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Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
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Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге

Рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска.
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Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla

Официальные дилеры компании Toyota в России объявили о начале приема заказов на обновлённый седан Corolla, который получил ряд изменений в экстерьере и интерьере.
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Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru 30 января в 12:40
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Минздрав: контактировавших с зараженными коронавирусом обследуют

Контактировавших с зараженными коронавирусом в России обследуют, по некоторым из них уже пришли результаты, они отрицательные, заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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