Экономика
РБКДжефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался).
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Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
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В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
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Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
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Глава горсовета Керчи все же уйдет в отставку
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В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
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Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД
Согласно документу, водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, проезд через ж/д переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, проезд на красный и т. д. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.
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Суд продлил арест экс-главе Челябинска, обвиняемому в получении взятки
Суд в пятницу продлил срок содержания под стражей до 10 апреля 2020 года бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
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Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Как сообщает ToDay News Ufa, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram сообщил о принципиальных различиях в мессенджерах и почему использование WhatsApp может привести к утечке персоональных данных.
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Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
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Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
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Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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Скандального главу Чувашии уволили в связи с утратой доверия
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева, «прославившегося» оскорблениями журналистов и надсмехавшегося над сотрудниками республиканского МЧС.
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Черчесов высказался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу трансферов нападающих национальной команды - Николая Комличенко, Александра Соболева и Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
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Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
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Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
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Для снижения риска заражения вирусной инфекцией следует ограничить поцелуи и объятия, а также не распускать волосы.