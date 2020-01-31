Экономика

BFM.ruBFM.ruДжефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg. По итогам четвертого квартала 2019 года выручка Amazon увеличилась на 20% и достигла 87,44 миллиарда долларов.
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