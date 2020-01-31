Экономика

BFM.ruBFM.ruДжефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg. По итогам четвертого квартала 2019 года выручка Amazon увеличилась на 20% и достигла 87,44 миллиарда долларов.
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Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

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"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

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Россия выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина встретятся на музыкальной сцене, а именно в первом полуфинале «Евровидения-2020».
ToDay News Ufa 28 января в 22:04
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Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
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В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
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Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
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Создатели Immortal: Unchained анонсировали вампирский шутер EvilVEvil

Игромания.ру вчера в 14:10
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Новые правила получения Шенгенской визы вступают в силу со 2 февраля.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке

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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
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Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Хоккей

Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
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Общество

Гидрометцентр назвал регионы, где в феврале ожидается избыток осадков

Превышающее норму количество осадков в феврале ожидается в Центральном Черноземье, в Красноярском и Приморском краях, Забайкалье и на юге Хабаровского края, заявил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
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Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
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Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

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Интересная Россия 28 января в 09:21
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Владимир Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

На заседании Совета по развитию гражданского общества президент дал задание Генпрокуратуре и Роскомнадзору проанализировать судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденную после распространения в сети фейков.
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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