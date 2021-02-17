Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.В источнике
С чего всё началось
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index
(BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
Подробнее о событии