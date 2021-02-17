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Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.В источнике
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, удерживавший более месяца первую строчку в списке самых богатых людей в мире, во вторник уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index
 (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
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