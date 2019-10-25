Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Вашингтон
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Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
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Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
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На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
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Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
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В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

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Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
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Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
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Бутину освободили из американской тюрьмы

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Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
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Сериал «Екатерина. Самозванцы» покажут в 104 странах

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

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В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

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В двигатель вылетавшего из Москвы самолета «Победы» попала птица

Самолет российского лоукостера «Победа», выполнявший рейс Москва — Братислава, прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель судна, сообщили RNS в компании.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
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Терминатор снова возвращается

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Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
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«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией

Украинская компания "Нафтогаз" направила президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой помочь в борьбе с коррупцией, сообщает Bloomberg.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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