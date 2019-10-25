Экономика
ВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Вашингтон
Общество
«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
Политика
На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске
Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Общество
В ноябре в России запустят плацкартные вагоны с душем и холодильником
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Общество
Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид
Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии
Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Культура
Сериал «Екатерина. Самозванцы» покажут в 104 странах
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве
Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Общество
В двигатель вылетавшего из Москвы самолета «Победы» попала птица
Самолет российского лоукостера «Победа», выполнявший рейс Москва — Братислава, прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель судна, сообщили RNS в компании.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Кино
Терминатор снова возвращается
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Общество
«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией
Украинская компания "Нафтогаз" направила президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой помочь в борьбе с коррупцией, сообщает Bloomberg.