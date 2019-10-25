Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Происшествия На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.