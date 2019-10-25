Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

Lenta.ru06:38

Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

ТК Звездавчера в 20:08

Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Forbes01:54

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

РБК00:21

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъвчера в 22:26

CNBC: Безос потерял за сутки почти $7 млрд после падения акций Amazon на бирже

ТАСС04:13

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Политика

Трамп заявил, что прежние iPhone лучше новых моделей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался главе американской корпорации Apple Тиму Куку на странице в социальной сети «Твиттер», что кнопка «домой» на прежних моделях iPhone была удобнее.
Мойка78 19:51
Шоу-бизнес

Тарасов «поздравил» экс-жену с днем рождения, подав на нее в суд

RuNews24.ru 20:24
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете

Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Пятый канал 09:43
Происшествия

В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Футбол

«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Авто

Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW

Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил.
Motor 07:42
Технологии

Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play

Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета 09:53
Политика

В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США

Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.
Взгляд.ру 20:27
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Здоровье

Горизонты онкопомощи (лекция)

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс 17:40
Происшествия

СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК 10:05
Армия и оружие

В России представлен новый истребитель БПЛА

Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Политическая Экспертиза 10:49
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Общество

На открытой тренировке в Москве в Макгрегора швырнули бутылку

Инфо24 12:59
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»

Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Автоспорт

На Гран-при Мексики началась первая свободная практика

Нева Спорт 11:00
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей

Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО вчера в 02:51
Политика

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Украина хотела бы провести переговоры "о восстановлении суверенитета над Крымом и Севастополем".
Московский Комсомолец вчера в 12:24
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 23 октября в 09:45
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
Известия 18:32
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока 2» для стран ЕС

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости 20:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное