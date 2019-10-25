Экономика
ВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Политика
Трамп заявил, что прежние iPhone лучше новых моделей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался главе американской корпорации Apple Тиму Куку на странице в социальной сети «Твиттер», что кнопка «домой» на прежних моделях iPhone была удобнее.
Мойка78 19:51
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Пятый канал 09:43
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Авто
Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW
Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил.
Motor 07:42
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета 09:53
Политика
В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США
Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.
Взгляд.ру 20:27
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс 17:40
Происшествия
СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК 10:05
Армия и оружие
В России представлен новый истребитель БПЛА
Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Политическая Экспертиза 10:49
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ 13:01
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Автоспорт
На Гран-при Мексики началась первая свободная практика
Нева Спорт 11:00
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО вчера в 02:51
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Украина хотела бы провести переговоры "о восстановлении суверенитета над Крымом и Севастополем".
Московский Комсомолец вчера в 12:24
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru 23 октября в 09:45
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
Известия 18:32
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока 2» для стран ЕС
Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости 20:22