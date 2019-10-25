Экономика
Вести.RuЗа сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов. Как сообщает РИА Новости, компания Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале, но показатели оказались хуже прогнозов. В результате акции упали на девять процентов.
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Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Махачкалинские известия вчера в 15:34
Армия и оружие
В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию
Новый День вчера в 01:33
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37
Гаджеты
В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Life.ru вчера в 18:38
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Шоу-бизнес
Появились снимки Заворотнюк с тяжелобольными детьми
Новые снимки появились на страничке, созданной родными Анастасии Заворотнюк в её поддержку.
News.ru 04:11
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
RT на русском 01:21
Здоровье
Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни
В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.
Национальная служба новостей 03:40
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
Футболиста «Локомотива» назвали лучшим игроком на планете
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны заявил, что полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк является лучшим футболистом в мире.
Газета.Ru 05:55
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Вести.Ru вчера в 20:14
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Ранее «Рамблеру» стало известно, что глава студии Marvel снимет продолжение «Звездных войн».
Рамблер 05:39
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика
Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн
В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Армия и оружие
В порт Батуми вошел американский эсминец Porter
Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество
В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ
Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
Росбалт 05:29
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Политика
Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов
Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
Известия 04:39
Общество
Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни
Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru вчера в 04:30
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10