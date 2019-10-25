Экономика

Вести.RuВести.RuЗа сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов. Как сообщает РИА Новости, компания Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале, но показатели оказались хуже прогнозов. В результате акции упали на девять процентов.
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CNBC: Безос потерял за сутки почти $7 млрд после падения акций Amazon на бирже

ТАСС04:13

Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов

Lenta.ru02:17

Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

ТК Звездавчера в 20:08

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

РБК00:21

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъвчера в 22:26

Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Forbes01:54

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

Махачкалинские известия вчера в 15:34
Армия и оружие

В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию

Новый День вчера в 01:33
Авто

Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce

В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37
Гаджеты

В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Life.ru вчера в 18:38
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Шоу-бизнес

Появились снимки Заворотнюк с тяжелобольными детьми

Новые снимки появились на страничке, созданной родными Анастасии Заворотнюк в её поддержку.
News.ru 04:11
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
RT на русском 01:21
Здоровье

Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни

В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.
Национальная служба новостей 03:40
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Футбол

Футболиста «Локомотива» назвали лучшим игроком на планете

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны заявил, что полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк является лучшим футболистом в мире.
Газета.Ru 05:55
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

Вести.Ru вчера в 20:14
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Ранее «Рамблеру» стало известно, что глава студии Marvel снимет продолжение «Звездных войн».
Рамблер 05:39
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика

Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Единоборства

Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора в октагон

Газета.Ru 02:51
Армия и оружие

В порт Батуми вошел американский эсминец Porter

Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество

В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ

Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
Росбалт 05:29
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Политика

Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
Известия 04:39
Общество

Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни

Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru вчера в 04:30
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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