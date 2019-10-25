Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

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Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

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ТК Звездавчера в 20:08

CNBC: Безос потерял за сутки почти $7 млрд после падения акций Amazon на бирже

ТАСС04:13
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны

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После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.
Lenta.ru 10:01
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Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
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В Забайкалье военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев

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США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
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Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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В МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс

Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса.
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Общество

На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку

На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
РЕН ТВ 14:18
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

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Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
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Экономика

ПФР не хватает денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нужно 368 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Мойка78 23 октября в 12:45
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Стартовали продажи дешёвых путёвок в Турцию

Российские туроператоры начали продавать путёвки в Турцию на лето 2020 года.
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Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
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Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

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Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
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Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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