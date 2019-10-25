Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъвчера в 22:26

CNBC: Безос потерял за сутки почти $7 млрд после падения акций Amazon на бирже

ТАСС04:13

Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Forbes01:54

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

РБК00:21

Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

Lenta.ru06:38

Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

ТК Звездавчера в 20:08

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
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Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Общество

«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
RT на русском 09:29
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Политика

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Наука

Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками

N+1 06:33
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 10:02
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Космос

Землю накрыла затяжная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
ТВ Центр 06:06
Политика

Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики

Победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак назначен заместителем министра энергетики.
ФАН 09:14
Общество

«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Игры

Первая игровая студия от Google специально для Stadia

Известная информация говорит о том, что компания намерена улучшить не только впечатления от игр и их доступность для любого пользователя, но и пересмотреть концепцию самой разработки игровых продуктов.
Goroday.ru вчера в 16:45
Армия и оружие

Порошенко готовит новый госпереворот

Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс.
Утро.ru 11:09
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Авто

Land Rover Defender получит люксовую версию

Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Daily-Motor.Ru 23 октября в 08:44
Футбол

Кьеллини сравнил Роналду с гиеной

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду.
Sport.ru 10:59
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Общество

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Lenta.ru 10:26
Происшествия

В суде назвали полученную похитившим данные клиентов банков сумму

Сотрудник Национальной службы взыскания (НСВ) Антон Бутурлакин получил 40 тыс. руб. за похищенные данные клиентов Сбербанка.
РБК 11:27
Футбол

Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru 05:57
Общество

В ноябре в России запустят плацкартные вагоны с душем и холодильником

Актуальные Новости 08:16
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Общество

В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле

РИА Новости 10:47
Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Экономика

ФАС не считает опасным рост закупочных цен на гречку

Ситуация с повышением закупочных цен на гречку находится под контролем и не даёт повода для беспокойства.
News.ru 10:51
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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