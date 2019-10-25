Экономика
ВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Общество
«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Космос
Землю накрыла затяжная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики
Победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак назначен заместителем министра энергетики.
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Игры
Первая игровая студия от Google специально для Stadia
Известная информация говорит о том, что компания намерена улучшить не только впечатления от игр и их доступность для любого пользователя, но и пересмотреть концепцию самой разработки игровых продуктов.
Армия и оружие
Порошенко готовит новый госпереворот
Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Авто
Land Rover Defender получит люксовую версию
Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Футбол
Кьеллини сравнил Роналду с гиеной
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Происшествия
В суде назвали полученную похитившим данные клиентов банков сумму
Сотрудник Национальной службы взыскания (НСВ) Антон Бутурлакин получил 40 тыс. руб. за похищенные данные клиентов Сбербанка.
Футбол
Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Общество
В ноябре в России запустят плацкартные вагоны с душем и холодильником
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве
Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
Экономика
ФАС не считает опасным рост закупочных цен на гречку
Ситуация с повышением закупочных цен на гречку находится под контролем и не даёт повода для беспокойства.