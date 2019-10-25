Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Авто Представили Volkswagen Golf нового поколения Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.

Происшествия Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток» В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.

Политика США ужесточат авиасообщение с Кубой Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Шоу-бизнес Адель сильно похудела после развода с мужем Похоже, развод хорошо повлиял на певицу. Адель появилась на дне рождении давнего друга Дрейка и тут же поразила публику.

Общество Госдума сократила рабочий день для жительниц сёл Госдума приняла закон о сокращённом рабочем дне для жительниц сёл. Теперь они будут работать не более 36 часов в неделю вместо прежних 40.