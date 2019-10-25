Экономика
ВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Общество
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Политика
Патрушев предупредил о «целенаправленных кибератаках» из-за рубежа
Глава Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что иностранные спецслужбы целенаправленно ведут поиск уязвимостей в информационной инфраструктуре России для проведения массированных кибератак.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,85-63,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,87 руб. - это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Происшествия
В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП
Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Общество
ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма
Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.