Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Богатейший человек мира потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

РИА Новости02:56

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

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Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Forbes01:54

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

РБК00:21

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъвчера в 22:26

Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

ТК Звездавчера в 20:08

Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов

Lenta.ru02:17
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Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском вчера в 14:10
Происшествия

МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

РБК 03:40
Космос

Найден способ обнаружения червоточин

Naked Science вчера в 08:53
Общество

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новости вчера в 18:16
Наука

В Республике Коми нашли останки доисторического животного

В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Политика

Патрушев предупредил о «целенаправленных кибератаках» из-за рубежа

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что иностранные спецслужбы целенаправленно ведут поиск уязвимостей в информационной инфраструктуре России для проведения массированных кибератак.
Росбалт 03:35
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Lenta.ru 03:34
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Lenta.ru вчера в 19:12
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,85-63,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,87 руб. - это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс вчера в 03:19
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.
РИА Новости 03:01
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Хоккей

Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:54
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Газета.Ru 02:46
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество

Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Общество

ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма

Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Pravda.Ru 02:07
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Общество

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Российская газета вчера в 06:27
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Политика

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
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Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане

Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Билл Гейтс
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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