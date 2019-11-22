Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДжеффри назвал политику США в Сирии законной

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри высказался о спорах, которые ведутся вокруг курса политики США в отношении нефтяных сирийских месторождений. Об этом сообщает РИА "Новости".
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