Армия и оружие
Газета.RuДжеффри назвал политику США в Сирии законной
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри высказался о спорах, которые ведутся вокруг курса политики США в отношении нефтяных сирийских месторождений. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Джеффри: Я абсолютно уверен, что нахождение США на нефтяных месторождениях Сирии законно
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