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Джейк Салливан пообещал сообщить о новых шагах в отношении РФ на следующей неделе

Салливан отметил, что Соединенные Штаты смогут сообщить дополнительные детали насчет переговоров с Россией по европейской безопасности.
Lenta.ru
Еще одни переговоры касательно гарантий безопасности между представителями России ОБСЕ прошли в Вене 13 января.
РБК
12 января в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия — НАТО, темой которой также стало нерасширение альянса на восток.
РБК
Как говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, стороны не смогли найти компромисс по вопросу о нерасширении НАТО.
РБК

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Джейк Салливан пообещал сообщить о новых шагах в отношении РФ на следующей неделе
Lenta.ru18:08
Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией
RT на русскомвчера в 15:15
В США допустили новые шаги по контактам с Россией на следующей неделе
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Советник президента США Салливан анонсировал новые шаги в переговорах с Россией
РИА Новостивчера в 13:22
Салливан: США сообщат о шагах по переговорам с РФ на следующей неделе
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ФАНвчера в 12:30
США заявили, что в начале недели смогут сообщить о дальнейших шагах по переговорам с РФ
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