Скрывающийся во Франции банкир из Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что не инициировал протесты в стране 2 января, однако призвал их расширить 3 и 4 января — к моменту, когда власти уже выполнили требования митингующих.
Новый штамм коронавируса "омикрон" за неделю в Красноярске обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева.
В конце декабря официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что омикрон может стать «живой вакциной» и позволит победить пандемию коронавируса.