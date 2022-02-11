РБКДжейк Салливан: вторжение России на Украину может начаться до завершения ОлимпиадыВторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.РБКВ то же время Джейк Салливан пояснил, что у Соединенных Штатов «нет уверенности» в том, что «Путин принял решение» о начале вторжения на территорию Украины.ИзвестияРоссия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.Взгляд.руСалливан также отметил, что дислоцированные в Европе американские военные не станут "сражаться с РФ" в случае эскалации ситуации, но будут защищать союзников по НАТО.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскРБКDaily StormКомсомольская правдаНациональная служба новостейAnewsРосбалтНТВНовый ДеньВечерняя МоскваИзвестияПодробнее о событииБелый дом утверждает, что РФ может пойти на агрессию против Украины в ходе ОлимпиадыТАСС16:02Помощник президента США Салливан: Россия может атаковать Украину во время ОлимпиадыLenta.ruвчера в 15:15Салливан заявил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на УкраинуВедомостивчера в 14:23Салливан: США считают, что Россия может «напасть на Украину» во время ОлимпиадыРИА Новостивчера в 14:59Джейк Салливан: вторжение России на Украину может начаться до завершения ОлимпиадыРБКвчера в 14:53Помощник Байдена заявил, что «РФ может напасть на Украину во время Олимпиады»Московский Комсомолецвчера в 14:38В Вашингтоне полагают, что вторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпиады в ПекинеЭхо Москвывчера в 15:02Показать ещёОценить539Поделиться