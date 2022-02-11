Будьте в Плюсе

Джейк Салливан: вторжение России на Украину может начаться до завершения Олимпиады

Вторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.
РБК
В то же время Джейк Салливан пояснил, что у Соединенных Штатов «нет уверенности» в том, что «Путин принял решение» о начале вторжения на территорию Украины.
Известия
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Взгляд.ру
Салливан также отметил, что дислоцированные в Европе американские военные не станут "сражаться с РФ" в случае эскалации ситуации, но будут защищать союзников по НАТО.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Белый дом утверждает, что РФ может пойти на агрессию против Украины в ходе Олимпиады
ТАСС16:02
Помощник президента США Салливан: Россия может атаковать Украину во время Олимпиады
Lenta.ruвчера в 15:15
Салливан заявил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на Украину
Ведомостивчера в 14:23
Салливан: США считают, что Россия может «напасть на Украину» во время Олимпиады
РИА Новостивчера в 14:59
Джейк Салливан: вторжение России на Украину может начаться до завершения Олимпиады
РБКвчера в 14:53
Помощник Байдена заявил, что «РФ может напасть на Украину во время Олимпиады»
Московский Комсомолецвчера в 14:38
В Вашингтоне полагают, что вторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпиады в Пекине
Эхо Москвывчера в 15:02

Интересное

В Саратовской области коммунальщиков подозревают в мошенничестве в уборке снега

Коммунальщиков Саратовской области подозревают в мошенничестве с деньгами, выделенными на чистку дорог от снега — возбуждены сразу три уголовных дела.
Lenta.ruвчера в 13:01

Фоминцев: онкологические пациенты проиграли борьбу с Минздравом РФ

В 2022 году в России вступил в силу приказ министерства здравоохранения, который фактически ограничил онкобольных пациентов в выборе медицинских учреждений для лечения за счет государства, пишет РБК.
ИА SM-Newsвчера в 04:28

Агент Евгении Брик исключила смерть кинозвезды от коронавируса

Причину смерти актрисы прокомментировала ее агент, сообщает 5-tv.ru.
Центральная Служба Новостейвчера в 03:54

Представитель Китая в ООН обвинил США в геноциде индейцев

Представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США заводят речь о правах человека, они обладают рекордом по нарушениям прав человека и что они должны ответить за индейцев.
Деловой квадрат9 февраля в 22:30

«Не надеялись на чудо»: екатеринбурженка рассказала о борьбе с болезнью, от которой сгорают к 30 годам

Екатеринбурженка Ирина Корсун с детства борется с редкой болезнью, от которой люди сгорают к 30 годам.
e1.ru22:22

Экс-супруг Дайнеко не явился в суд, а бывший Гоар намекнул, что пользуется ее деньгами. Соцсети звезд

Гоар рассталась со вторым мужем Сергеем.
StarHit.ruвчера в 14:30

Доктор наук Шафалинов разъяснил, почему COVID-привитый Жириновский заболел коронавирусом

Отмечается, что теперь организму Владимира Жириновского будет тяжело противостоять не только новому штамму коронавируса, но и другим заболеваниям.
Ежедневные Новости Владивостока10 февраля в 09:36

Дочь Навки и Пескова не отрицает, что в семье может появиться еще один ребенок

У фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова подрастает дочь Надя.
Общественная служба новостейвчера в 04:27

В Перми в школах дистанционное обучение продлили до 13 февраля

В пермских школах дистанционное обучения продлили до 13 февраля.
ВЕТТА9 февраля в 04:08

RT DE обратилась в суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание в Германии

Компания RT DE Productions (подразделение телеканала в Германии) обратилась в берлинский суд с требованием отменить решение регулятора в сфере медиа Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) о запрете вещания в стране, сообщается на сайте RT.
РБК9 февраля в 00:55