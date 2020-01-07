Кино

Российская газетаРоссийская газетаДжеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

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Опубликованы концепт-арты нового «Аватара»

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