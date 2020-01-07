В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Политика Иран заявил о возможном ударе по союзникам США Иранский Корпус стражей исламской революции заявляет, что любая страна, которая предоставит свою территории как плацдарм для атак против Ирана, станет целью ответного удара.

Наука Создана карта вызываемых музыкой эмоций Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.

Политика Большинство американцев ожидают войны с Ираном Две трети американцев (71%) ожидают войны с Ираном в течение ближайших нескольких лет, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Гаджеты Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.

Политика В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.

Технологии Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Общество Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Политика В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Политика Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией Парламент - меджлис - Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесение Пентагона в иранский список террористических организаций.