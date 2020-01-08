Кино

Российская газетаРоссийская газетаДжеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Кэмерон показал концепт-арт второй части фильма «Аватар»

Политическая Экспертиза22:58

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт продолжения «Аватара»

Телеканал 360°21:00

Режиссер «Аватара» показал концепт-дизайн продолжения блокбастера

Красная весна17:02

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

Российская газета17:25

Кэмерон представил концепт-арты «Аватара 2»

iReactor14:13

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Piter.tv13:46

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как идет работа над продолжением «Аватара»

Провинция.ру05 января в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Происшествия

Украинский Boeing 737 разбился в Иране

Коммерсантъ 22:39
Армия и оружие

Военные базы США в Ираке подверглись ракетной атаке

Коммерсантъ 18:43
Религия

Что принято делать на Собор Пресвятой Богородицы

SM News 17:17
Политика

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском 22:18
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости 18:48
Хоккей

Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Вести.Ru 21:45
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС 09:13
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру вчера в 20:23
Здоровье

Эти 5 продуктов улучшают кровообращение

Уфимские Заметки 13:05
Общество

Начались похороны иранского генерала Сулеймани

РИА Новости 21:16
Автоспорт

Машина Васильева на ралли «Дакар» полностью сгорела

Автомобиль российского гонщика Владимира Васильева полностью сгорел по ходу третьего этапа ралли-марафона «Дакар».
Sportbox.RU 13:20
Гаджеты

5,83-дюймовый Xiaomi дешевле 30 долларов оказался настоящим хитом

Компания Xiaomi запустила на своей фирменной платформе коллективного финансирования Youpin сбор средств на новое умное устройство для дома.
iXBT.com 16:20
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru 17:35
Музыка

Оззи Осборн выпустил новый клип «Straight to Hell»

Последний сольный альбом Оззи Осборна под названием "Scream" вышел в 2010 году.
Piter.tv вчера в 14:00
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru вчера в 13:43
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру 06:15
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК 22:32
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Lenta.ru 22:02
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Футбол

Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Кто-то посчитал это призывом к активной работе на трансферном рынке, но всё-таки главный тренер «железнодорожников» имел в виду улучшение командной игры и прогресс ряда игроков.
Евро-футбол.ру 16:10
Футбол

«Астон Вилла» предложила «Милану» € 30 млн за Пёнтека

По информации источника, английский клуб уже сделал предложение "россонери" о покупке 24-летнего форварда за 30 млн евро.
Soccer.ru 21:33
Наука

Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии

Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Индикатор вчера в 14:18
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Эхо Москвы 22:03
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Российская газета 18:15
Общество

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Вести.Ru 05:53
Авто

Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро

Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Вести.UZ вчера в 23:26
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джеймс Кэмерон
Канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, океанограф. Один из самых успешных режиссёров в истории кино: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное