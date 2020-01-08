Кино
Российская газетаДжеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.
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Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как идет работа над продолжением «Аватара»
Провинция.ру05 января в 09:00
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