В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.

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Недвижимость В Уфе изменились цены на «вторичку» Подешевела такая недвижимость больше всего в Ростове-на-Дону – цены упали на 0,27%.Напомним, по всей Башкирии цены на «вторичку» тоже повысились.О том, чего ждать от рынка недвижимости в Уфе, можно прочитать в материале UfacityNews.ru.

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