Кино

Российская газетаРоссийская газетаДжеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.
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Кэмерон показал концепт-арт второй части фильма «Аватар»

Политическая Экспертизавчера в 22:58

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт продолжения «Аватара»

Телеканал 360°вчера в 21:00

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Piter.tvвчера в 13:46

Режиссер «Аватара» показал концепт-дизайн продолжения блокбастера

Красная веснавчера в 17:02

Кэмерон представил концепт-арты «Аватара 2»

iReactorвчера в 14:13

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

Российская газетавчера в 17:25

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как идет работа над продолжением «Аватара»

Провинция.ру05 января в 09:00
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Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Znak.com вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Здоровье

Утренние привычки, которые запускают процесс похудения

Американские ученые установили, что при нахождении в утренние часы в течение 20-30 минут в свете солнечных лучей нормализуются многие процессы в организме, включая обмен веществ, который так важен для похудения.
SM News вчера в 10:26
Армия и оружие

Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана

В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Гаджеты

HP представила первый в мире моноблок с мощнейшей графикой NVIDIA RTX

Компания HP выпустила моноблок ENVY 32 All-in-One (AiO) - первое устройство данного класса, имеющее встроенную видеокарту семейства NVIDIA GeForce RTX (вплоть до RTX 2080).
KM.ru 06 января в 02:39
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна 06 января в 10:24
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 06 января в 03:21
Общество

Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
РЕН ТВ вчера в 05:55
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Недвижимость

В Уфе изменились цены на «вторичку»

Подешевела такая недвижимость больше всего в Ростове-на-Дону – цены упали на 0,27%.Напомним, по всей Башкирии цены на «вторичку» тоже повысились.О том, чего ждать от рынка недвижимости в Уфе, можно прочитать в материале UfacityNews.ru.
UfaTime.ru вчера в 22:39
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Политика

Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть.
Российская газета вчера в 11:54
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Evo-rus.com 06 января в 03:07
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru вчера в 12:42
Гаджеты

Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
3DNews 06 января в 12:07
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Телепрограмма 06 января в 04:52
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 06 января в 17:47
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Газета.Ru вчера в 11:56
Футбол

Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео

NewInform вчера в 19:04
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал вчера в 04:59
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь вчера в 09:38
Политика

Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 10:30
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Джеймс Кэмерон
Канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, океанограф. Один из самых успешных режиссёров в истории кино: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов.
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