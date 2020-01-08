Кино
Российская газетаДжеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как идет работа над продолжением «Аватара»
Провинция.ру05 января в 09:00
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Армия и оружие
НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
Биатлон
Итоги-2019. Биатлонисты начали за здравие, а закончили за упокой
Лучший чемпионат за восемь лет В последний раз до 2019 года российские биатлонисты привозили с чемпионата мира больше двух медалей только в далёком 2011 году.
Армия и оружие
Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Кино
Гогунский оценил фильм «Вторжение»
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке
Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке, заявил, что все в порядке.
Армия и оружие
Путин отметил роль российских военных в ликвидации террористов в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Армия и оружие
Press TV: в Ираке начали «сокрушительную» ответную операцию против США
Иранский телеканал Press TV сообщает, что "Силы народной мобилизации", которые также известны под названием Хашд аш-Шааби, приступили к масштабной операции против американских военных в Ираке.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Авто
Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель на морозе
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Происшествия
В Кузбассе рядом с мусорным баком нашли тело младенца
В Новокузнецке рядом с мусорным баком во дворе жилых домов было обнаружено тело новорожденного ребёнка.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Общество
В Иране начались похороны генерала Сулеймани
В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Политика
В Латвии объяснили напряженные отношения с Россией санкциями США
Причиной недружелюбного отношения стран Прибалтики к России является угроза санкций со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканас.
Общество
Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Армия и оружие
CNN: меры безопасности усилены вокруг Белого дома из-за ситуации с Ираном
Меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены в связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Создатели Escape from Tarkov извинились за слова о том, что женщинам нет места на войне
В 2016-м году портал Wccftech взял интервью у Павла Дятлова, одного из разработчиков Escape from Tarkov, где он рассказал о причинах отсутствия играбельных женских персонажей в хардкорном боевике.
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности
Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.