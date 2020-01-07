Кино

Российская газетаРоссийская газетаДжеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона. В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

Российская газета17:25

Опубликованы концепт-арты нового «Аватара»

Мойка7812:22

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

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Кэмерон представил концепт-арты «Аватара 2»

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Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Piter.tv13:46

Режиссер «Аватара» показал концепт-дизайн продолжения блокбастера

Красная весна17:02

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как идет работа над продолжением «Аватара»

Провинция.ру05 января в 09:00
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Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

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Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

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В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
РИА Новости 11:45
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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

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Заварухин: «Сибири» повезло, когда Доус не попал в пустые ворота

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Первая группа турецких военных прибыла в Ливию

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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

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На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО

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НАТО выведет из Ирака некоторую часть военных

В целях безопасности из Ирака будет выведена часть военнослужащих Североатлантического альянса.
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Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
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Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
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Кино

Раскрыты детали сюжета следующих «Звездных войн»

Скорее всего, фильм даст начало не трилогии, а серии картин, связанным между собой сюжетом.
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Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
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Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
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Аватар 2
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После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.
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