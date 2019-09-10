Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg. Теперь его место займёт гендиректор Дэниэл Чжан. По мнению опрошенных агентством экспертов, Джек Ма не совсем отойдёт от дел и продолжит играть большую роль в принятии решений.

Происшествия Пропавших без вести парня и девушку из Котовска нашли мертвыми В Тамбовском районе нашли тела молодых людей, пропавших в Котовске 29 августа. Об этом сообщается в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Шоу-бизнес Певица Слава опровергла слухи о молодом любовнике Певица Слава опубликовала в Instagram видео, на котором нецензурно высказала свое мнение по поводу слухов о ее молодом любовнике Николае.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Политика Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 10 сентября, в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Авто Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3 Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.

Политика Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов никто не выдавал.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Происшествия В одном из детсадов Читы обрушился потолок В детском саду №38 Читы обрушился потолок, передает ОТР сообщение очевидцев о происшествии.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Политика Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Экономика Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Кино Студия Paramount начала работу над ремейком боевика «Без лица» Орен Узил, сценарист фильмов «Мачо и ботан 2» и «Соник в кино», напишет для студии Paramount новую версию боевика Джона Ву «Без лица», сообщают источники.