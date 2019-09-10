Общество

RT на русскомRT на русскомОснователь Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg. Теперь его место займёт гендиректор Дэниэл Чжан. По мнению опрошенных агентством экспертов, Джек Ма не совсем отойдёт от дел и продолжит играть большую роль в принятии решений.
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