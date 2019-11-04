В новом списке миллиардеров состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем было годом ранее. В рейтинге богатейших бизнесменов Китая, составленном Forbes в 2018 году, основатель Alibaba также занимал первое место.

Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

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