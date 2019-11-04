Экономика
РБКДжек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
В новом списке миллиардеров состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем было годом ранее. В рейтинге богатейших бизнесменов Китая, составленном Forbes в 2018 году, основатель Alibaba также занимал первое место.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика
Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»
Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 06:21
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Военное дело вчера в 01:18
Общество
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Российская газета 06:23
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Футбол
Рыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Спорт-Экспресс 05:16
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Общество
Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов
Разработанный Минстроем России проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов.
Интерфакс 05:08
Спорт
WADA одобрило нововведения во всемирный антидопинговый кодекс
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и исполком организации одобрил изменения и нововведения во всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты.
РИА Новости 04:36
Политика
Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией
Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.
REGNUM 06:51
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera 04 ноября в 13:20
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Футбол
Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти
Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости вчера в 09:39
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04