Общество
РБКОснователь Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании
Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.
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Общество
Петербургский суд отказал Разину в иске к «Зениту» и Шнурову
КП - Санкт-Петербург 04:23
Политика
Аналитик рассказал о «колоссальном провале» ЦРУ в России
Аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN, экс-агент ЦРУ Роберт Бэр заявил, что «эвакуация шпиона» Олега Смоленкова является «колоссальным провалом» для США, так как Вашингтон теперь «ослеп» в Москве.
Взгляд.ру 08:55
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Происшествия
В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со «скорой»
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами.
Российская газета 09:02
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали
62-летняя жительница Кронштадта успела похоронить своего 42-летнего сына, но спустя некоторое время он вернулся к ней живым и невредимым.
Вести.Ru 08:42
Авто
Стали известны российские цены на обновленный Lexus RX
Японский автопроизводитель опубликовал прайс-лист на рестайлинговую версию кроссовера Lexus RX.
SpeedMe 08:46
Политика
Британский парламент отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах
Палата общин британского парламента отклонила предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.
Ведомости вчера в 20:31
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
ГД приняла постановление о комиссии по вопросу вмешательства в дела РФ
Комиссия занимается «изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», подготовкой законодательных мер по противодействию такому вмешательству, а также инициатив по информированию парламентов других стран и международных организаций о вмешательстве в дела РФ, говорится в тексте постановления.
Дума ТВ 07:35
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Космос
Тест дня: какая планета соответствует вашей личности?
Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
Pro Город Владимир 05:20
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Шоу-бизнес
СК начал проверку новой версии смерти Элины Быстрицкой
Уралинформбюро 09:20
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13