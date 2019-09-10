Общество

РБКРБКОснователь Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.
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