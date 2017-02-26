Культура
КультуроманияДжеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано. Извинения актер произнес по-русски. «Прошу прощения», — сказал Джеки Чан в интервью Центральному телевидению Китая.
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Джеки Чан извинился перед поклонниками из России за отмену визита в Москву
Говорит Москвавчера в 23:28
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Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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Росбалт 02:18
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Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
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Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
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НГС24 вчера в 02:45
Финансы
Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года
Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
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Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
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«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
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