Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Он записал видеообращение к поклонникам, часть которого произнёс на русском языке. Запись транслировали по международному телеканалу «Центрального телевидения Китая».

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России

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