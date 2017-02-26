Культура

REGNUMREGNUMДжеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву

Джеки Чан планировал приехать на премьеру фильма «Вий 2: Тайна печати дракона». Он сообщил, что у него не получилось нанести визит в Москву, хотя, очень этого хотел. Актер извинился перед своими поклонниками и добавил по-русски: «прошу прощения» и «я вас люблю».
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