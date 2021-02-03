Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неудачно пошутила про космические силы США во время очередного брифинга, чем вызвала волну критики, в частности - со стороны республиканцев. Об этом сообщает Politico.В источнике
Псаки должна немедленно извиниться за этот позорный комментарий... Вызывает беспокойство тот факт, что пресс-секретарь администрации Байдена откровенно приуменьшает значение целого рода наших вооруженных сил, превращая все это в шутку, которую, я уверен, Китай сочтет очень смешной.Комсомольская правда
С чего всё началось
Позже, пишет Politico, Псаки опубликовала в Twitter
пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей.
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