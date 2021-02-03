Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неудачно пошутила про космические силы США во время очередного брифинга, чем вызвала волну критики, в частности - со стороны республиканцев. Об этом сообщает Politico.

Видео Фото Интересное видео Военное дело Деловое.ТВ Комсомольская правда Моя Москва.онлайн Мой Брянск Piter.tv Городовой Народные новости РЕН ТВ КП - Красноярск Вместе-РФ Пятый канал Piter.tv ТК Звезда Комсомольская правда Дума ТВ Городовой Москва 24 Вести.Ru

Майк Роджерс американский легкоатлет Псаки должна немедленно извиниться за этот позорный комментарий... Вызывает беспокойство тот факт, что пресс-секретарь администрации Байдена откровенно приуменьшает значение целого рода наших вооруженных сил, превращая все это в шутку, которую, я уверен, Китай сочтет очень смешной. Комсомольская правда

С чего всё началось Позже, пишет Politico, Псаки опубликовала в Twitter пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей. РИА Новости 02:19