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Российская газета
Российская газета

Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неудачно пошутила про космические силы США во время очередного брифинга, чем вызвала волну критики, в частности - со стороны республиканцев. Об этом сообщает Politico.В источнике
Майк Роджерсамериканский легкоатлет
Псаки должна немедленно извиниться за этот позорный комментарий... Вызывает беспокойство тот факт, что пресс-секретарь администрации Байдена откровенно приуменьшает значение целого рода наших вооруженных сил, превращая все это в шутку, которую, я уверен, Китай сочтет очень смешной.Комсомольская правда
С чего всё началось
Позже, пишет Politico, Псаки опубликовала в Twitter
 пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей.
РИА Новости02:19
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Lenta.ru

От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете

Lenta.ru07:56
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Новый перл от Джен Псаки о новейшем американском самолёте взорвал Сеть

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Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал

РИА Новости02:19
РЕН ТВ

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Новый перл от Джен Псаки о новейшем американском самолёте взорвал Сеть

Московский Комсомолец22:35
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Псаки неправильно поняла вопрос журналиста о Космических силах США

Газета.Ru06:12
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Джен Псаки рассказала на пресс-конференции о несуществующем самолете

РК-Ньюс02:28

Bloomberg: США хотят изъять 2 млн барр. якобы иранской нефти с танкера Achilleas

Министерство юстиции США обратилось во вторник в американский окружной суд с запросом о санкционировании изъятия нефти, перевозимой зарегистрированным под флагом Либерии танкером Achilleas, так как эта нефть, по сведениям Соединенных Штатов, имеет иранское происхождение и подпадает под санкционные меры американских законов по борьбе с терроризмом.
ТАСС03:53