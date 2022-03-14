Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник согласовали четвертый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.
Мизинцев заявил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя.
Новая российская орбитальная служебная станция станет военно-прикладной, если в мире сохранится враждебный настрой по отношению к России, заявил в эфире радио Sputnik глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.