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Джен Псаки заявила, что США и их союзники сокрушили с помощью санкций экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила
, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.
ТАСС
При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
РИА Новости
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры для минимизации последствия экономической войны, которую объявили страны Запада.
Рамблер

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Джен Псаки заявила, что США и их союзники сокрушили с помощью санкций экономику России
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