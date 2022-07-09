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Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
RT на русском
Оба кандидата заявили о своих намерениях газете Telegraph.
РИА Новости
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов.
РИА Новости
Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании в четверг, 7 июля.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Telegraph: Джереми Хант и Саджид Джавид выдвинули кандидатуры на пост премьера Британии
Lenta.ru18:15
Бывший глава МИД и экс-министр финансов поборются за пост премьера Британии
ТАСС18:40
Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии
RT на русском18:30
Бывшие министры Джереми Хант и Саджид Джавид будут баллотироваться на пост премьера Британии
Коммерсантъ18:44
Экс-министры здравоохранения и МИД Джавид и Хант заявили о премьерских амбициях
Газета.Ru18:04
Еще два кандидата включились в борьбу за пост премьера Британии
Московский Комсомолец17:56
Экс-глава МИД Хант и экс-глава минздрава Джавид вступили в гонку за пост премьера Британии
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