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Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
RT на русском
Оба кандидата заявили о своих намерениях газете Telegraph
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Известия
Джавид, в свою очередь, выразил мнение, что Британия в последние годы «немного сбилась с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого».
Lenta.ru
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости

Подробнее о событии

Бывшие министры Джереми Хант и Саджид Джавид будут баллотироваться на пост премьера Британии
Коммерсантъ18:44
Еще два кандидата включились в борьбу за пост премьера Британии
Московский Комсомолец17:56
Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии
RT на русском18:30
Telegraph: Джереми Хант и Саджид Джавид выдвинули кандидатуры на пост премьера Британии
Lenta.ru18:15
Экс-министры здравоохранения и МИД Джавид и Хант заявили о премьерских амбициях
Газета.Ru18:04
Бывший глава МИД и экс-министр финансов поборются за пост премьера Британии
ТАСС18:40
Экс-глава МИД Хант и экс-глава минздрава Джавид вступили в гонку за пост премьера Британии
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