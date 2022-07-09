По словам посла, «всем уже ясно», что в Северске украинские военные не смогут долго сдерживать наступление союзных войск, поэтому отдельные подразделения скрытно покидают город, а на позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты.
Украинские войска в 1.10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).