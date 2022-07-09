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Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
RT на русском
Джавид, в свою очередь, выразил мнение, что Британия в последние годы «немного сбилась с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого».
Lenta.ru
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости
Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера.
РБК

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Бывшие министры Джереми Хант и Саджид Джавид будут баллотироваться на пост премьера Британии
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Telegraph: Джереми Хант и Саджид Джавид выдвинули кандидатуры на пост премьера Британии
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Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии
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