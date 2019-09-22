Единоборства
FightTime.ruДжереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
Напомним, что поединок между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом, ставший главным событием турнира UFC Fight Night 159, завершился уже на 15 секунде после того, как мексиканец, отмахнувшись от соперника, попал ему пальцем в глаз, а американец из-за возникшего спазма не смог продолжить встречу.
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