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КМВ НовостиДжиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
У пары родился долгожданный сын. Снимок с новорождённым малышом опубликовал отец на своей странице в социальной сети. Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
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Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
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