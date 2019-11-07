Шоу-бизнес

КМВ НовостиКМВ НовостиДжиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

У пары родился долгожданный сын. Снимок с новорождённым малышом опубликовал отец на своей странице в социальной сети. Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Оксана Самойлова родила рэперу Джигану четвертого ребенка

Актуальные Новости12:35

Джиган принял роды у своей жены

Paparazzi.ru12:28

Жена Джигана пообещала родить к 23 февраля

Экспресс газета01:18

Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз

StarHit.ru11:09

Царь родился! В семье Оксаны Самойловой и Джигана после трех девочек появился мальчик

Woman.ru11:05

Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз (теперь точно)

Lisa.ru11:45

Оксана Самойлова родила Джигану четвертого ребенка

Телепрограмма11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 15:06, Ашберн

Комментарии

Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»

Культуромания 04:32
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 13:32
Политика

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро.
ФАН 11:35
Шоу-бизнес

Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове

Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
ФАН 13:41
Шоу-бизнес

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
РИА Новости 14:28
Происшествия

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками.
RT на русском 13:53
Политика

Владимир Путин ответил на 20 вопросов журналистов ТАСС

20 февраля выйдет спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину».
Область 45 03:22
Авто

КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»

Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Автоновости дня 07:11
Футбол

Атлетико — Ливерпуль 1:0 (1-й тайм)

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Бомбардир.ру 02:06
Общество

Силуанов пообещал начислять пособия с 1 января, а не с даты обращения

Полную выплату пособий гражданам России пообещал министр финансов Антон Силуанов 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.
Красная весна 13:11
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Армия и оружие

Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие

С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
REGNUM 14:46
Кино

Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
ProKazan.ru вчера в 10:13
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Piter.tv 02:36
Футбол

Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»

Репортер64 16 февраля в 17:57
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность бывших президентов

Прописать в Основном законе неприкосновенность экс-президентов предложила на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, сообщает ТАСС.
Ведомости 07:42
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Общество

Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России

Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение.
РИА Новости 07:07
Космос

Россия разработает новые космические корабли

Sibnet Новости 15 февраля в 09:34
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Происшествия

«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Политика

МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
RT на русском 14:11
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
РИА Новости 13:40
Экономика

В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае

Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:26
Общество

Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Вести.Ru 14:10
Гаджеты

LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S

Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
Ридус 09:49
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Здоровье

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Экспресс газета вчера в 06:13
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оксана Самойлова
Российская модель. Является официальным лицом и представителем фирмы по производству платьев MiraSezar. Девушка снималась для журнала «MAXIM», в 2012 году снялась в клипе своего супруга «Держи меня за руку». Оксана Самойлова замужем за популярным рэпером Джиганом, у пары есть дочь Ариела.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джиган
Украинский исполнитель
украинский и российский рэп-исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное