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КМВ НовостиКМВ НовостиДжиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

У пары родился долгожданный сын. Снимок с новорождённым малышом опубликовал отец на своей странице в социальной сети. Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
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Джиган
Украинский исполнитель
украинский и российский рэп-исполнитель.
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