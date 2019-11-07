У пары родился долгожданный сын. Снимок с новорождённым малышом опубликовал отец на своей странице в социальной сети. Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

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