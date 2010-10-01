Шоу-бизнес
SM NewsДжигарханяна госпитализировали после инсульта
Народный артист СССР находится в тяжелом состоянии Российский актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает журналист и радиоведущий Армен Гаспарян в своем телеграм-канале в понедельник, 8 июня.
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«Инсульта у него нет»: друг рассказал, почему Джигарханян оказался в больнице
Комсомольская правда06:15
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика
В России создадут федеральный регистр сведений о населении
Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
РИА Новости 08:24
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 03:00
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
Авто
Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda
Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили вчера в 23:57
Энергетика
Котировки нефти растут на мировых биржах
Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Экономика
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Дочь Марата Башарова обратилась к его бывшим женам
Марат Башаров оказался в центре скандала после того, как бывшие жены заявили о побоях и его неадекватном поведении.
Paparazzi.ru 02:10
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Наука
На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины
Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч.
BFM.ru 08:14
Интернет
Данные пользователей WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
В своем блоге на портале Medium индийский специалист заявил, что сохранность данных пользователей WhatsApp оказалась под вопросом из-за функции Click to Chat, которая присваивает QR-код каждому номеру телефона.
iReactor 10:48
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04