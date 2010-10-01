Шоу-бизнес

SM NewsSM NewsДжигарханяна госпитализировали после инсульта

Народный артист СССР находится в тяжелом состоянии Российский актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает журналист и радиоведущий Армен Гаспарян в своем телеграм-канале в понедельник, 8 июня.
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Армен Джигарханян
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Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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