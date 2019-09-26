Общество

RT на русскомRT на русскомДжигурда прокомментировал запрет курения на балконах

Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
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с чего всё началось

Джигурду поразил запрет курить на балконе

Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.
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