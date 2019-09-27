Общество
Политическая ЭкспертизаДжигурда не поддержал закон о запрете курения на балконе
Скандально известный актер Никита Джигурда не поддержал закон о запрете курения на балконах, который начнет действовать уже в ближайшие дни. Напомним, соответствующая поправка вступит в силу первого октября. По мнению Джигурды, граждане не будут придерживаться нового закона.
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с чего всё началось
Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.Телеканал 360°вчера в 08:06
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Выборы президента начались в Афганистане
Президентские выборы стартовали в Афганистане, передает в субботу телеканал Tolo News. В борьбе участвуют 16 кандидатов.
Политика Сегодня 00:10
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Происшествия
Красноярской школьнице на уроке ОБЖ учитель прострелил мочку уха
Следственный комитет Красноярского края проводит проверку инцидента, который произошел в красноярской гимназии №16 на уроке ОБЖ.
Sibnovosti.ru 01:31
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
Происшествия
В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.
РИА Новости 00:28
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона сериала «Сваты»
Народный артист России Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 25 сентября в 08:31
Политика
В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ
Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
РБК вчера в 13:43
Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета 25 сентября в 05:30
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Футбол
ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира
ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Происшествия
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
РИА Новости вчера в 11:13
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК вчера в 17:32
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru вчера в 15:39
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика
Зеленский не ожидал публикации своих слов из разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
News.ru 26 сентября в 02:45
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о количестве атак на авиабазу Хмеймим
Военное обозрение вчера в 07:48
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС вчера в 12:09
Наука
Создан катализатор для получения газообразного дейтерия
Исследователи из Университета Осаки разработали катализатор, который позволяет производить газообразный дейтерий — D2 — и протодейтерий — HD — из недорогого исходного сырья в присутствии тяжелой воды.
Индикатор 25 сентября в 07:04
Происшествия
Тюменка намеренно в лесу убила ребенка, похищенного в Заводоуковске
Согласно версии следствия, днем 24 сентября 2019 года подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за ребенком, в доме по улице Северной города Заводоуковска решила его похитить.
АиФ Тюмень 25 сентября в 12:41
Политика
ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам
Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Происшествия
Посетитель устроил стрельбу в московском клубе
Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
РИА Новости 01:08
Общество
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru 26 сентября в 06:37
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Lenta.ru вчера в 12:59