Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.

с чего всё началось

Скандально известный актер Никита Джигурда не поддержал закон о запрете курения на балконах, который начнет действовать уже в ближайшие дни. Напомним, соответствующая поправка вступит в силу первого октября. По мнению Джигурды, граждане не будут придерживаться нового закона.

Джигурда не поддержал закон о запрете курения на балконе

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