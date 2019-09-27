Общество
Экономика сегодняДжигурда раскритиковал запрет курения на балконах
Российский актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах. Джигурда высказал недовольство из-за нововведения, согласно которому, с начала октября россиянам будет запрещено курить на балконах. Актер назвал новые правила "бредом".
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.Телеканал 360°вчера в 08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 26 сентября в 12:42
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Известия вчера в 00:36
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика
Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Авто
Пикапы Ford теперь могут отбуксировать 17-тонные прицепы
Новые параметры обновленного дизельного мотора V8 6.7 Power Stroke компания раскрыла на выставке в Далласе, мотор обеспечивает мощность в 482 л.с. (1424 Нм) против старых 456 л.с. (1268 Нм).
ГЛАС.RU вчера в 13:36
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Наука
Интенсивные тренировки вызывают усталость не только тела, но и мозга
Интенсивные физические нагрузки вызывают усталость не только тела, но и мозга, как выяснили ученые.
Собеседник вчера в 10:18
Политика
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Известия вчера в 22:10
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России.
РИА Новости вчера в 23:23
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем вчера в 05:35
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Хоккей
Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном»
Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко.
Спорт-Экспресс вчера в 21:20
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 20:34
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Газета.Ru 25 сентября в 15:27
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Происшествия
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 13:22
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Наука
В США обнаружили устойчивых к щелочи трехполых червей
Обитателями озера Моно оказались удивительные создания восемь видов червей.
Политическая Экспертиза вчера в 13:59
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11