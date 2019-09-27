Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.

с чего всё началось

Российский актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах. Джигурда высказал недовольство из-за нововведения, согласно которому, с начала октября россиянам будет запрещено курить на балконах. Актер назвал новые правила "бредом".

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