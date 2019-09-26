Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.

с чего всё началось

Скандально известный актер Никита Джигурда признался, что не понимает новый закон, согласно которому с 1 октября в России в связи с поправками в правила противопожарной безопасности нельзя будет курить и готовить шашлыки на балконах и лоджиях.

Джигурда не понял закон о запрете курения на балконах

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