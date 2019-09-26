Общество
ФАНДжигурда не понял закон о запрете курения на балконах
Скандально известный актер Никита Джигурда признался, что не понимает новый закон, согласно которому с 1 октября в России в связи с поправками в правила противопожарной безопасности нельзя будет курить и готовить шашлыки на балконах и лоджиях.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.Телеканал 360°08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
Интермонитор.ру 06:30
Армия и оружие
США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии
"Проводимая кампания против ИГ в Ливии демонстрирует, что Африканское командование вооружённых сил США постоянно наносит удары по террористическим сетям, которые пытаются навредить мирным ливийцам", - заявила директор управления по разведке Африканского командования адмирал Хейди Берг.
Интерфакс 13:11
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Life.ru вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
Военное обозрение вчера в 03:44
Политика
МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle
Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Кино
Киану Ривз рассказал о сценарии четвертой «Матрицы»
Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
Культуромания вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру вчера в 08:00
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на стадионе
В результате матча «Спартак» обыграл «Камаз» со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира.
Ореанда-Новости вчера в 11:32
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Спорт
Ласицкене вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене выполнила квалификационный норматив для участия в финале чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту.
ТАСС 13:27
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
Planet Today 12:52
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Политика
В Киеве рассказали, когда начнут платить пенсии в ДНР и ЛНР
Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
Российский Диалог 13:40