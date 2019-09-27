Общество

ФАНФАНДжигурда не понял закон о запрете курения на балконах

Скандально известный актер Никита Джигурда признался, что не понимает новый закон, согласно которому с 1 октября в России в связи с поправками в правила противопожарной безопасности нельзя будет курить и готовить шашлыки на балконах и лоджиях.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Джигурду поразил запрет курить на балконе

Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.
Телеканал 360°08:06

Подробнее о событии

Джигурда и Лисовец отреагировали на запрет курения на балконах

Вести.Ru12:48

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

RT на русском10:36

Шнуров предложил «вертеть» закон о запрете курения на балконах

SM Newsвчера в 09:51

Джигурда отказался не курить на балконе

Московский Комсомолец09:13

Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе

Lenta.ru09:06

МЧС разъяснило закон о запрете курить на балконе

Телеканал 360°вчера в 16:33

Джигурда назвал бредом запрет курить на балконе

News.ru10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Футбол

ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК 13:43
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес

Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова

Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова шокирована пробками во Владивостоке

Восток-Медиа 08:08
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском 21:39
Происшествия

Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова

РИА Новости вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Космос

Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора

iReactor 20:06
Происшествия

СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией

Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».
Росбалт 05:51
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика

WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Наука

В Черном море найдены мусорные острова

Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика 11:05
Культура

Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana

Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп.
РБК 25 сентября в 07:25
Гаджеты

В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция

Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.
3DNews вчера в 17:29
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Финансы

Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.
РБК 22:32
Финансы

Курс доллара вырос до 64,50 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС 12:09
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Здоровье

Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 12:14
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец вчера в 18:43
Спорт

Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Политика

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Политика

В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт в России

В Госдуме допустили отмену лотереи на получение грин-карт на территории России в качестве ответной меры на невыдачу виз российской делегации в Генассамблеи ООН, сообщает газета Известия .
ИжевскИнфо.РУ 25 сентября в 06:40
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Газета.Ru 25 сентября в 15:27
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное