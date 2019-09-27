Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.

с чего всё началось

Скандально известный актер Никита Джигурда признался, что не понимает новый закон, согласно которому с 1 октября в России в связи с поправками в правила противопожарной безопасности нельзя будет курить и готовить шашлыки на балконах и лоджиях.

Джигурда не понял закон о запрете курения на балконах

Футбол ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Шоу-бизнес Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Происшествия СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Политика WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Наука В Черном море найдены мусорные острова Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.

Культура Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп.

Гаджеты В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.

Финансы Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.

Финансы Курс доллара вырос до 64,50 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Здоровье Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.

Спорт Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020 Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт в России В Госдуме допустили отмену лотереи на получение грин-карт на территории России в качестве ответной меры на невыдачу виз российской делегации в Генассамблеи ООН, сообщает газета Известия .