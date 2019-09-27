Общество
ФАНДжигурда не понял закон о запрете курения на балконах
Скандально известный актер Никита Джигурда признался, что не понимает новый закон, согласно которому с 1 октября в России в связи с поправками в правила противопожарной безопасности нельзя будет курить и готовить шашлыки на балконах и лоджиях.
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с чего всё началось
Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.Телеканал 360°08:06
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Футбол
ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира
ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК 13:43
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова шокирована пробками во Владивостоке
Восток-Медиа 08:08
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском 21:39
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией
Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».
Росбалт 05:51
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Наука
В Черном море найдены мусорные острова
Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика 11:05
Культура
Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana
Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп.
РБК 25 сентября в 07:25
Гаджеты
В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция
Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.
3DNews вчера в 17:29
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян
По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.
РБК 22:32
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС 12:09
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 12:14
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Спорт
Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Политика
В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт в России
В Госдуме допустили отмену лотереи на получение грин-карт на территории России в качестве ответной меры на невыдачу виз российской делегации в Генассамблеи ООН, сообщает газета Известия .
ИжевскИнфо.РУ 25 сентября в 06:40
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Газета.Ru 25 сентября в 15:27
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13