Общество

Lenta.ruLenta.ruДжигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе

Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября. Слова артиста приводит телеканал «360» в пятницу, 27 сентября. Джигурда назвал нововведение бредом и пообещал, что никто не будет соблюдать этот запрет.
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с чего всё началось

Джигурду поразил запрет курить на балконе

Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.
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