Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.

с чего всё началось

Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября. Слова артиста приводит телеканал «360» в пятницу, 27 сентября. Джигурда назвал нововведение бредом и пообещал, что никто не будет соблюдать этот запрет.

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