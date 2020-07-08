Общество

Газета.RuГазета.RuДжигурда пригрозил уволить губернатора Никитина из-за Дивеево

Шоумен обвинил полицейского в оскорблении его "чувств верующего", а также пообещал уволить губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Актера Никиту Джигурду и его спутницу задержали в закрытом на карантин селе Дивеево. На них составили административные протоколы.
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Джигурда пригрозил уволить губернатора Никитина из-за Дивеево

Газета.Ru13:10

Полицейские задержали Никиту Джигурду у закрытого на карантин Дивеевского монастыря

Говорит Москва11:45

«Постараюсь уволить». Задержанный в Дивееве Джигурда пригрозил губернатору Нижегородской области — видео

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Джигурда обвинил нижегородского губернатора в антиконституционной деятельности и предрёк ему отставку

Правда ПФО11:23

Джигурда пригрозил увольнением губернатору Нижегородской области после задержания

ТК Звезда10:54

Джигурда после визита в Дивеево пригрозил уволить нижегородского губернатора

Царьград10:18
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы

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Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
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Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве

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В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

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Стал известен размер зарплаты Алонсо в «Рено»

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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

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