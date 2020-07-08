Общество
Газета.RuДжигурда пригрозил уволить губернатора Никитина из-за Дивеево
Шоумен обвинил полицейского в оскорблении его "чувств верующего", а также пообещал уволить губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Актера Никиту Джигурду и его спутницу задержали в закрытом на карантин селе Дивеево. На них составили административные протоколы.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
Политика
Украина отказалась от договоренностей об обмене пленными
«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов.
Lenta.ru 14:30
Общество
В Подмосковье продолжают снимать введенные из-за COVID-19 ограничения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:58
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили вчера в 11:39
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
РЕН ТВ 03:39
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:37
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение 13:45
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Футбол
Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru 14:27
Энергетика
Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Футбол
Барселона — Эспаньол 0:0 (1-й тайм)
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 03:30
Здоровье
Московские врачи прибыли в Алма-Ату для борьбы с COVID-19
RT на русском вчера в 02:21
Политика
Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала запрет вещания пяти телеканалов RT в Литве.
РИА Новости 14:28
Общество
Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»
Актуальные Новости 09:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Экономика
Валентин Юмашев стал миноритарием МТС
Член совета директоров ПАО "МТС" и экс-глава президентской администрации Валентин Юмашев стал миноритарным акционером телеком-компании, следует из ее материалов.
Интерфакс 14:14
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Общество
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
Происшествия
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»
Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости 12:28
Общество
Журналисты нашли виллу Шария в Испании
Блогер Анатолий Шарий владеет виллой в пригороде Барселоны, стоимость которой доходит до 1 миллиона евро.
ИА Новороссия 14:52
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Автоспорт
Стал известен размер зарплаты Алонсо в «Рено»
Чемпионат 14:58
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19