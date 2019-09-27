Общество
RT на русскомДжигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.Телеканал 360°08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:35, Вашингтон
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 19:01
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Кино
«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта
В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.
Псковское агентство информации 12:40
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 12:14
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем 05:35
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.
Уралинформбюро 09:30
Кино
Apple решила показывать свои фильмы в кинотеатрах
Одним из первых релизов Apple в кинотеатрах может стать фильм Софии Копполы «На скалах» (On the Rocks), в котором снимается в том числе Билл Мюррей.
Forbes 09:03
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:20
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
ВТО одобрила дополнительные пошлины США на аэрокосмические товары ЕС
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести дополнительные импортные пошлины на аэрокосмическую продукцию Евросоюза общей стоимостью в $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 14:11
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Шоу-бизнес
Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца
Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице. 25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге.
Комсомольская правда 18:15
Хоккей
ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:56
Экономика
Генпрокуратура заявила о росте коррупции в 2019 году
В России в 2019 году количество коррупционных преступлений выросло на 3,6%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Дождь 08:39
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Армия и оружие
Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги
Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.
ИА Новороссия 12:13
Общество
Правительство одобрило запрет на приготовление шашлыка на балконах
Правительство РФ одобрило запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Rambler News Service вчера в 05:55
Авто
В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Continental
О новом отзывной кампании 27 сентября проинформировал Росстандарт, в сообщении которого говорится, что Bentley отзывает в России 37 автомобилей модели Continental.
Tvoe-avto.com 13:13
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Футбол
Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии
В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro 10:26