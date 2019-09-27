Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности.

с чего всё началось

Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.

Политика Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.

Общество ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы» С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Кино «К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.

Здоровье Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Авто Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.

Футбол Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом» Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.

Кино Apple решила показывать свои фильмы в кинотеатрах Одним из первых релизов Apple в кинотеатрах может стать фильм Софии Копполы «На скалах» (On the Rocks), в котором снимается в том числе Билл Мюррей.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика ВТО одобрила дополнительные пошлины США на аэрокосмические товары ЕС Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести дополнительные импортные пошлины на аэрокосмическую продукцию Евросоюза общей стоимостью в $7,5 млрд.

Хоккей Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Шоу-бизнес Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице. 25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге.

Хоккей ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экономика Генпрокуратура заявила о росте коррупции в 2019 году В России в 2019 году количество коррупционных преступлений выросло на 3,6%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Армия и оружие Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.

Общество Правительство одобрило запрет на приготовление шашлыка на балконах Правительство РФ одобрило запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авто В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Continental О новом отзывной кампании 27 сентября проинформировал Росстандарт, в сообщении которого говорится, что Bentley отзывает в России 37 автомобилей модели Continental.

Политика Белоруссия выступила за мир без ракет МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.