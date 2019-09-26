с чего всё началось

Изменения в «Правилах противопожарного режима в РФ» вступили в силу 25 сентября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Открытый огонь запрещается использовать на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров.

В России запретили курить на балконе

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