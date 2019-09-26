Общество
Красная веснаВ России запретили курить на балконе
Изменения в «Правилах противопожарного режима в РФ» вступили в силу 25 сентября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Открытый огонь запрещается использовать на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров.
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с чего всё началось
Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".РИА Новостивчера в 17:32
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Футбол
Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства
В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.
Pravda.Ru вчера в 08:58
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Игры
Assassin’s Creed – Продажи превысили 140 миллионов
Сегодня отраслевой аналитик Даниэль Ахмад предоставил данные, согласно которым Assassin’s Creed стал самой продаваемой франшизой Ubisoft с «140+ миллионами проданных копий» и 95 миллионами уникальных игроков.
Srnsk 12:10
Политика
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК 13:14
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Космос
«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск 10:12
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 06:39
Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Политика
Следствие по крушению MH17 заподозрили в необъективности
Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17.
News.ru 12:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 05:58
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой
Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru 08:43
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Футбол
«Зенит» отправил Халку чемпионскую футболку
«Зенит» отправил бразильцу золотую футболку, выпущенную к победе в прошлом чемпионате России, с автографами игроков.
Спорт день за днем 05:28
Авто
Пикапы Ford F-Series теперь способны буксировать 17-тонные прицепы
Автопроизводитель уже продемонстрировал возможности пикапа и заявляет, что на обычной сцепке Ford F-450 будет буксировать прицеп массой до 10 997 кг, а с использованием седла типа Fifth wheel масса груза может достигать 14 742 кг.
Tvoe-avto.com 13:08
Экономика
Экс-депутата Рады заподозрили в растрате 103 миллионов долларов
Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго в причастности к растрате 103 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", сообщила замглавы ведомства Ольга Варченко.
РИА Новости 07:53
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51