Общество

Красная веснаКрасная веснаВ России запретили курить на балконе

Изменения в «Правилах противопожарного режима в РФ» вступили в силу 25 сентября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Открытый огонь запрещается использовать на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров.
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с чего всё началось
Основанием для запрета является постановление
 правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".
РИА Новостивчера в 17:32

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7 важных правовых событий недели

Гарант08:12

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

RT на русском10:36

Депутат Госдумы: запрет на использование открытого огня на балконах нужно конкретизировать

ТАССвчера в 14:49

МЧС объяснило запрет курения на балконах

РБКвчера в 17:21

МЧС подтвердило, что на балконах запретят курить

РИА Новостивчера в 17:32

Движение за права курильщиков разрешило дымить на балконе. Но МЧС осталось непреклонно

Телеканал 360°08:27

Раскрыто наказание за курение на балконах в России

Lenta.ruвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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