Общество

ВедомостиВедомостиМЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.
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с чего всё началось
Основанием для запрета является постановление
 правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".
РИА Новостивчера в 17:32

Подробнее о событии

МЧС объяснило запрет курения на балконах

РБКвчера в 17:21

Как нас курить на балконах отучали - Запреты добрались до квартир россиян — и только всех разозлили

Телеканал 360°11:37

МЧС подтвердило, что на балконах запретят курить

РИА Новостивчера в 17:32

Роспотребнадзор поддержал идею запретить курить на балконах

Интерфакс09:57

Депутат Госдумы: запрет на использование открытого огня на балконах нужно конкретизировать

ТАССвчера в 14:49

МЧС не позволило воспользоваться лазейкой в запрете курения на балконах

URA.Ruвчера в 13:43

Раскрыто наказание за курение на балконах в России

Lenta.ruвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
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В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
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Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
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Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
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Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
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Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН, хотя в ее отношении действуют санкции США, сообщил источник в организации.
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