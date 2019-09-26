с чего всё началось

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.

Шоу-бизнес Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию Компания «GM-АВТОВАЗ» объявила о выходе на рынок внедорожника Chevrolet Niva в новой комплектации SL, что расшифровывается как «Суперлайт».

Политика Лавров заявил, что Запад взял курс на нарушение международного права По словам Лаврова, курс западных стран на ревизию международного права "все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Общество Бывший муж Поклонской обвинил женщин в насилии над мужьями и детьми Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в агрессии по отношению к мужьям и детям.

Политика В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Авто Subaru может стать дочерней структурой компании Toyota На сегодняшний день компании Toyota принадлежит 16,83% акций Subaru. В планах довести эту цифру до 20%.

Политика Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Политика Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Здоровье Врачи назвали первые признаки микроинсульта Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.

Футбол «Эвертон» проявляет интерес к Гетце Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Политика Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3 Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ – СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Космос Венера могла быть пригодной для жизни Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.