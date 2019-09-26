Общество
ВедомостиМЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.
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Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".РИА Новостивчера в 17:32
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги
После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.
ТВ Центр 07:09
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию
Компания «GM-АВТОВАЗ» объявила о выходе на рынок внедорожника Chevrolet Niva в новой комплектации SL, что расшифровывается как «Суперлайт».
АвтоВзгляд 06:24
Политика
Лавров заявил, что Запад взял курс на нарушение международного права
По словам Лаврова, курс западных стран на ревизию международного права "все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста".
ТАСС 14:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил женщин в насилии над мужьями и детьми
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в агрессии по отношению к мужьям и детям.
Мойка78 14:46
Политика
В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
Интермонитор.ру 06:30
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости вчера в 06:51
Авто
Subaru может стать дочерней структурой компании Toyota
На сегодняшний день компании Toyota принадлежит 16,83% акций Subaru. В планах довести эту цифру до 20%.
Тарантас Ньюс 04:08
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
RT на русском 16:03
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК вчера в 03:33
Здоровье
Врачи назвали первые признаки микроинсульта
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
Живая Кубань 09:41
Футбол
«Эвертон» проявляет интерес к Гетце
Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Sportbox.RU 13:44
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Политика
Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ – СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.
ТК Звезда 17:37
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".
Интерфакс 16:50
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.
Дилетант 24 сентября в 05:01
Политика
Санкции США не помешали вице-президенту Венесуэлы попасть на ГА ООН
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН, хотя в ее отношении действуют санкции США, сообщил источник в организации.
Взгляд.ру 11:22