Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДжикии вручили «Золотого кабана»

Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19. Эту награду уже много лет вручают болельщики красно-белых по итогам голосования.
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