Футбол

Sport24.ruSport24.ruДжикия: «5:5 в матче „Спартак“ — ЦСКА? Без шансов»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
1 фото
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» (2:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопросы о престоящем в четвертьфинале противостоянии с ЦСКА, передает корреспондент Sport24 Артем Калинин.
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