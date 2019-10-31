Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» (2:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопросы о престоящем в четвертьфинале противостоянии с ЦСКА, передает корреспондент Sport24 Артем Калинин.

Джикия: «5:5 в матче „Спартак“ — ЦСКА? Без шансов»

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