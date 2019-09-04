Футбол

News.ruNews.ruДжикия: если шотландцы не верят в свою сборную, пусть болеют за нас

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Сборная России, продолжающая подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (Глазго, 6 сентября) и Казахстаном (Калининград, 9 сентября), провела в среду утром тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего днём вылетела в Глазго.
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