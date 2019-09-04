Футбол
News.ruДжикия: если шотландцы не верят в свою сборную, пусть болеют за нас
Сборная России, продолжающая подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (Глазго, 6 сентября) и Казахстаном (Калининград, 9 сентября), провела в среду утром тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего днём вылетела в Глазго.
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Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
REGNUM вчера в 17:43
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо‑западе Москвы
Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупа молодой женщины в квартире дома на Планерной улице в Москве, подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСК СК РФ по столице Юлия Иванова.
РИАМО 04:04
Транспорт
Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов взорвавшегося Су-25
В Минобороны подтвердили, что пилоты учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, погибли, не успев катапультироваться. об этом в среду, 4 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24
Общество
Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Общество
Полярная станция пропала с острова Ушакова
Комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружила, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция.
Известия 08:11
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° 07:53
Происшествия
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил о том, что его сын получит хороший гонорар за бой с американцем Дастином Порье.
Pravda.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Экономика
Топилин назвал сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал необходимые условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:15
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
Известия 07:50
Здоровье
Россиян предложили обязать следить за своим здоровьем по закону
Ответственность людей за собственное здоровье необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Pravda.Ru 09:11
Армия и оружие
Детский сад в Горловке попал под обстрел ВСУ
Газета.Ru 08:49
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Культура
Рязанский музей примет участие в выставке «Самородки России»
Московский Комсомолец 09:17
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33