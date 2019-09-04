После окончания тренировочного занятия с представителями прессы пообщался защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

Джикия: если шотландцы не верят в свою сборную, пусть болеют за нас

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.

Политика Лавров заявил об осложнении международных отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.

Происшествия Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

Театры Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Авто Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus «Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — рассказал министр.

Транспорт Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.

Футбол Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.

Шоу-бизнес Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения Телеведущий Иван Ургант заявил, что родная бабушка послала его из-за вопроса о макияже в честь юбилея.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Баскетбол Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.

Футбол Спортивный директор «Динамо»: «От Шюррле вежливо отказались. Его зарплата в „Боруссии“ — космос» Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в интервью Sport24 рассказал, что дортмундская «Боруссия» предлагала бело-голубым подписать полузащитника Андре Шюррле, который в итоге оказался в «Спартаке».

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Происшествия В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика США пообещали миллионы долларов за взлом сети КСИР США назначили награду за сведения, которые помогут разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана), заявил Госдепартамент страны.

Происшествия В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. Шесть человек погибли, многие пострадали.

Футбол Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Происшествия ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной "Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.