РПЛ
ТАССДжикия: футболисты «Спартака» полностью доверяют тренеру Кононову
Самуэль Жиго
|12′
|42′
Отман Эль-Кабир
|48′
Владимир Ильин
|55′
Рафал Аугустыняк
|60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|62′
Гус Тил
|64′
|69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
|71′
|71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
|84′
Николай Рассказов
|90′+1′
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
20
Шюррле
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
14
Бавин
21
Насыров
44
Егорычев
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты московского "Спартака" испытывают полное доверие к главному тренеру команды Олегу Кононову. Об этом журналистам после матча с "Уралом" заявил в субботу капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия. В субботу "Спартак" проиграл на своем поле "Уралу" со счетом 1:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Георгий Джикия: «Когда „Спартак“ проигрывает дома „Уралу“, тренер ни при чем»
Спорт-Экспрессвчера в 13:45
Георгий Джикия: Если болельщики будут «прессовать» Кононова, я его поддержу
Советский спортвчера в 14:01
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском вчера в 09:29
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Авто
GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения
General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня 13 сентября в 08:25
Футбол
Главный арбитр УЕФА призвал пересмотреть принцип применения VAR
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что его не устраивает нынешний вариант применения системы VAR.
Sportbox.RU вчера в 23:04
Единоборства
Тайсон Фьюри пришел на взвешивание в маске мексиканского рестлера
Непобежденный чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри пришел на церемонию взвешивания в маске мексиканского рестлера.
Sport24.ru вчера в 03:04
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом
Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.
Известия вчера в 21:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК 13 сентября в 18:17
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала мамой второй раз
Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 вчера в 05:04
Экономика
На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей
На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
Российская газета 13 сентября в 04:14
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС вчера в 08:36
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда вчера в 09:33
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК вчера в 06:15
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
РИА Новости вчера в 01:44
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию» в отсутствии Месси
Футбольный клуб «Барселона» обыграл с разгромным счетом команду «Валенсия» в матче четвертого тур испанской Примеры.
REGNUM 00:18
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста вчера в 07:32
Происшествия
В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в регионах
РБК 12 сентября в 02:51
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00