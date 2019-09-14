РПЛ

ТАССТАССДжикия: футболисты «Спартака» полностью доверяют тренеру Кононову

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Футболисты московского "Спартака" испытывают полное доверие к главному тренеру команды Олегу Кононову. Об этом журналистам после матча с "Уралом" заявил в субботу капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия. В субботу "Спартак" проиграл на своем поле "Уралу" со счетом 1:2.
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